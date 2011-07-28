-SALDIRGAN ATIŞ KULÜBÜNÜN ÜYESİYMİŞ OSLO (A.A) - 28.07.2011 - Norveç'teki kanlı saldırıları düzenleyen Anders Behring Breivik'in başkent Oslo'daki bir atış kulübüne üye olduğu ortaya çıktı. Pistolkklubb kulübü, internetteki sayfasından yaptığı açıklamada, Breivik'in 2005 ile 2007 arasında üyeleri olduğunu, bir aradan sonra üyeliğin Haziran 2010'da yenilendiğini duyurdu. Açıklamada, ''Üye olarak Breivik düzenlenen 13 antrenmana ve bir yarışmaya katılmıştır'' denildi. Breivik'in siyasi görüşleri hakkında bilgi sahibi olmadığını belirten kulüp, ''Ayrıca bu trajik olaylardan önce uyarı niteliği taşıyabilecek herhangi bir unsur dikkatleri çekmemiştir'' ifadesini kullandı. Siyasi niteliği olmayan sportif bir kurum olan Pistolklubb'ün 400 civarında üyesi bulunuyor.