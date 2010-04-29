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Dünya

Saldırgan anaokulu öğrencilerini bıçakladı

Çin'in Jiangsu bölgesinde bıçaklı bir kişi, anaokuluna saldırarak 28 çocuğu ve 3 yetişkini bıçakla yaraladı.

29 Nisan 2010 03:00

T24 - Çin'in Jiangsu bölgesinde bıçaklı bir kişi, anaokuluna saldırarak 28 çocuğu ve 3 yetişkini bıçakla yaraladı. Çin de dün (28 Nisan 2010) de akıl hastası bir kişi 15 öğrenci ve bir öğretmeni bıçakla yaralamıştı.


Yetkililer, bugün çocuklara yönelik bir saldırı daha yapıldığını, 47 yaşındaki saldırganın çocukları, 2 öğretmeni ve bir koruma görevlisini yaraladığını, hastanedeki 5 kişinin durumunun ağır olduğunu belirtti.


Şinhua haber ajansı ise 26 çocuğun yaralandığını kaydetti, ancak ayrıntılı bilgi vermedi.


Ajans, dün de ülkenin güneyindeki Guangdong bölgesinde akıl hastası bir kişinin ilkokula bıçakla saldırdığını, 15 öğrenci ve bir öğretmeni yaraladığını duyurmuştu.

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