Salçalık domateste fiyat tartışması

Türkiye'nin salçalık domates üretiminin yüzde 40'ından fazlasını karşılayan Karacabey ve Mustafakemalpaşa ovalarından ürün temin eden salça fabrikaları, 2014 sezonu alım fiyatlarını belirledi. Kilogram başına peşin ödemeli 21 kuruş, yarısı peşin kalanı 2015 yılının Ocak ayında ödemeli 22,5-23 kuruş olarak açıklanan fiyatlara, döviz kuru ve girdi maliyetlerinin artmasından yakınan üreticiler tepki gösterdi. Üreticiler, alım fiyatlarının revize edilmesini istedi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Karacabey Ziraat Odası Meclis Başkanı Nuri Karaca, Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa, İzmir'in Torbalı ve Bergama, Manisa'nın Salihli ilçeleriyle Çanakkale'nin, Marmara ve Ege bölgelerinin salçalık domates üretiminde söz sahibi olduğunu vurguladı.

Bursa'daki salçalık domates fidesi ekilen alanların Karacabey'de 90 bin, Mustafakemalpaşa'da ise 15-20 bin dekar olduğu bilgisini veren Karaca, ekim için arazilerin hazırlandığını ve fidelerin mayıs ayı başından itibaren toprakla buluşturulacağını belirtti.

Türkiye genelindeki salçalık domates ihtiyacının karşılanması için 280 bin dekar alanda ekim yapılması ve 2,5-3 milyon ton ürünün elde edilmesi gerektiğini anlatan Karaca, kuraklık yüzünden bazı bölgelerde sıkıntı yaşanabileceğine dikkati çekti.

Karacabey ve Mustafakemalpaşa ovalarında, salçalık domates hasadının yapılacağı ağustos ve eylül aylarına kadar su sorunu olmadığını ifade eden Karaca, diğer bölgelerde, özellikle Ege Bölgesi'nde ciddi su sıkıntısı beklendiğini söyledi. Bu bölgelerde, sulama yapamayacağı için ekim yapmaktan vazgeçen üreticiler bile olduğuna değinen Karaca, bu nedenlerle salçalık domates rekoltesinde düşüş yaşanabileceğini dile getirdi.

‘Maliyetlerin kabaracağı şimdiden belli’

İlçede kurulu fabrikaların bu sezona ilişkin fiyatlarını tespit ettiğini aktaran Karaca, salçalık domateste kilogram başına alım fiyatlarının peşin ödemeli 21 kuruş, yarısı peşin diğer yarısı 2015'in ocak ayında ödemeli 22,5-23 kuruş olduğunu söyledi.

Üreticinin kilogram bazında fiyat beklentisinin, 30 kuruş ve üzeri olduğuna işaret eden Karaca, şöyle konuştu:

"Girdi fiyatları yüzde 30'lar civarında arttı. Maliyetlerin kabaracağı şimdiden belli. Şu anki fiyatlar ancak maliyetleri karşılayacak düzeydedir. Para kazanmamız için olması gereken fiyat en az 30 kuruş civarıdır. Açıklanan fiyatların gözden geçirilmesi, revize edilmesi ve yukarı çekilmesi gerekmektedir. Ayrıca elde edilen salçanın yüzde 80'i ihraç ediliyor. Döviz kuru da arttı. Bu da fabrikalara ve ihracatçılara avantaj getirmektedir. Dünyada ve Türkiye'de salça stokları neredeyse sıfıra yakın olması da salça sektöründe iyi bir sezon yaşanacağını gösteriyor. Bu sene, ancak yeni sezona yetişecek kadar salça var. Bunların mutlaka domates üreticisine de olumlu yansıması gerekir."

Karaca, salça fabrikalarının bu sene alt ve üst gübresiyle domates fidesi ve ton başına 30 lira avans verdiğini, bu uygulamanın ise çiftçiler tarafından olumlu karşılandığını sözlerine ekledi.