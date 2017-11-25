Salça kutusunda esrara gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu kişi, üzerinde ve yanındaki salça kutusunun içerisinde 329 gram esrar bulununca gözaltına alındı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merveşehir Mahallesi\'nde durumundan şüphelendiği A.T.\'yi durdurdu. A.T.\'nin üzerinde 19 gram esrar bulan polisler, daha sonra bu kişinin yanındaki biber salçası kutusunu inceledi. İncelemede salça kutusunun içerisindeki poşete gizlenmiş 310 gram daha esrar ele geçirildi. 329 gram esrara el koyan polis, gözaltına aldığı A.T.\'yi sorgulamaya başladı.

FOTOĞRAFLI