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Dünya

Salatalık masum çıktı

Almanya'nın özellikle kuzeyinde etkili olan EHEC bakterisi salgınının İspanya'dan ithal edilen salatalıklardan kaynaklanmadığı bildirildi.

31 Mayıs 2011 03:00

T24 - Almanya'nın özellikle kuzeyinde etkili olan EHEC bakterisi salgınının İspanya'dan ithal edilen salatalıklardan kaynaklanmadığı bildirildi.


Hamburg Eyaleti Sağlık Bakanı Cornelia Prüfer-Storcks, bugün yaptığı açıklamada, bir laboratuvarda yapılan incelemelerde, söz konusu salatalıkların üzerinde bulunan EHEC bakterisi kökünün, rahatsızlanan insanlarda bulunan EHEC bakterisi kökü ile aynı olmadığının tespit edildiğini söyledi.


"Salgının kaynağı henüz belirlenmiş değil" diyen Alman Bakan, 2 araştırma sonucunun hala alınmadığını, yine de salgının kaynağı tespit edilene kadar salatalık, domates ve salata yenilmemesi yönünde Hamburg'da yaptıkları uyarının geçerli olduğunu kaydetti.


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