-SALATALIĞINA TAZMİNAT İSTEYECEK MADRİD (A.A) - 02.06.2011 - İspanya, Avrupa'da 17 kişinin ölümüne yol açan bakterinin kaynağı olarak İspanyol salatalıklarını işaret eden Avrupa Komisyonu ve Almanya'yı eleştirerek, tazminat isteyeceğini bildirdi. İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, bir Alman bakanının bakterinin kaynağının İspanya'da üretilen salatalıklar olmadığını açıklamasından sonra Avrupa Komisyonunun daha kararlı ve hızlı hareket etmesi gerektiğini, ancak yavaş davrandığını söyledi. Zapatero, Ulusal Radyo'ya yaptığı açıklamada, Alman federal hükümetinin iddialardan tamamen sorumlu olduğunu belirterek, İspanya'nın "inandırıcı bir açıklama ve uygun tazminat" talebinde bulunacağını kaydetti. Bakteri salgını çoğu Almanya'da 17 kişinin ölümüne yol açmış, kriz İspanya'nın sebze ve meyve ihracatına darbe vurmuştu.