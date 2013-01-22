'Salak bir savcının önüne gelir, bana sorar'

İstanbul Adliyesi'nde ÇHD'li avukatların sorgulandığı geceye ilişkin gözlemlerini yazan gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ilginç bir sohbeti aktardı. Birgün gazetesinde yer alan haberde Avukat Behiç Aşçı, polis tarafından savcılara iletilen sorulara dikkat çekti.

Ertuğrul Mavioğlu'nun aktardığı sohbet şöyle:

Avukat Behiç Aşçı, "Savcılık sorgularında çok komik olaylar yaşanıyor" diye söze girip başlıyor anlatmaya, o gergin saatlerde herkesi güldüren savcının soramadığı sorunun hikayesini:

"İfadeleri bir savcı grubu alıyor ama hiç bir hazırlıkları yok. Önlerindeki sorular Emniyet'ten gelmiş. Bazı savcılar önlerine konulmuş soruları sorarken ne kadar saçma olduğunu fark edip 'neyse geçelim bunu' dedikleri oldu. Bunlardan biri avukat arkadaşımız Şükriye Erden'in sorgusunda yaşandı. Savcı Şükriye Erden ile bir müvekkili arasında geçen telefon görüşmesinin tapesini okuyor, soru en sonda. Müvekkil Erden'in bürosuna avukatlık ücretini yatırmış ve telefonda şöyle diyor: 'Şükriye hanım emaneti bıraktım.' Şükriye hanım bu sözden rahatsız oluyor, 'yani parayı mı bıraktın' diye üsteliyor. Müvekkili kendinden çok emin, 'Boşver emanet işte' diye konuşmayı sürdürünce, Şükriye hanım sözünü kesip, 'bak' diyor: 'Bir gün bu konuşma salak bir savcının önüne gelir, beni suçlayabileceği bir delil bulduğunu sanarak telefonda bahsi geçen emanet nedir diye sorar.' Savcı, tapenin saçmalığını okurken fark etti ve 'neyse bunu da geçelim' diyerek sorusunu sormaktan vazgeçti."

Kolu kırılmıştı

Avukat Şükriye Erden Eylül 2012'de 'İmdat Polis' hattına gelen yardım çağrısı nedeniyle görevli olarak Levent'te bir işçi eylemine Taylan Tanay ile birlikte görevli olarak gitmişti. Erden polisin işçilere şiddet kullanmasını engellemek için gittiğ sırada polisler tarafından tartklanmış ve kolu kırılmıştı