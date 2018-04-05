Salah'lı Liverpool, City'yi ezdi geçti

Premier Lig'de şampiyonluk için gün sayan Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında Anfield Road'dan 3-0 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarının 12. dakikasında çıkarken kaptıkları topla hızlı atağa çıkan ev sahibi Liverpool, Manchester City'nin savunmada yaptığı hatayı iyi değerlendiren yıldızı Mohamed Salah'la golü buldu ve Anfield Road'da 1-0 öne geçti. 20. dakikada Pep Guardiola'nın Manchester City'si ikinci bir şok yaşadı. Milner'ın pasıyla topla buluşan Alex Oxlade-Chamberlain ceza alanının dışından çok sert vurdu ve takımını 2-0 öne geçti. Bu golden sonra da baskılı oynunu sürdüren Liverpool 31. dakikada Mohamed Salah'ın ceza sahasına yaptığı ortada Sadio Mane'nin kafa vuruşuyla skoru 3-0'a getirdi. İlk yarıda başka gol olmadı ve devre arasına 3-0'lık skorla gidildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da rakibine gol şansı vermeyen Liverpool skoru korudu ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı ve yarı final için büyük bir avantajı elde etmiş oldu.

Karşılaşmanın rövanşı 10 Nisan Salı günü TSİ 21.45'te Etihad'da oynanacak.