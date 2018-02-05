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Spor

Salah'ın resitali, hakemi yenmeye yetmedi

Liverpool'u, son dakikada verilen tartışmalı penaltı kararı yıktı

05 Şubat 2018 14:14

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool ile Tottenham 2-2 berabere kaldı.

Ligin üst sıralarında yer alan iki ekibin karşılaştığı mücadelede Liverpool, Anfield Stadı'nda Tottenham'ı ağırladı.

Karşılaşmanın 3. dakikasında rakip fileleri havalandıran Muhammed Salah, Liverpool'u 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Rakibine 80. dakikada Victor Wanyama'nın golüyle cevap veren konuk takım, 1-1'lik eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın 87. dakikasında penaltı atışından yararlanamayan Harry Kane, Tottenham'ın öne geçmesini sağlayamadı.

Liverpool'da 90+1. dakikada yeniden sahneye çıkan Salah, attığı golle takımını 2-1 öne taşıdı. Mücadelenin 90+5. dakikasında bir kez daha penaltı kazanan Tottenham, bu defa rakip fileleri havalandıran Kane ile durumu 2-2'ye getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi. Böylece Kane, Premier Lig'deki 100. golünü kaydetti. Ancak bu penaltı Liverpool taraftarları tarafından oldukça tepki gördü.

Bu sonuçla Liverpool 51, Tottenham 49 puana çıktı.

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