Salah'ı sakatlayan Sergio Ramos'a 1 milyar Euro'luk tazminat davası açıldı

Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi final maçında Muhammed Salah'ı sakatlayan Sergio Ramos'a tazminat davası açıldı.

Real Madrid'in yıldızı Sergio Ramos, Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi final maçında Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ı sakatlamış ve oyuncunun sahadan çıkmasına neden olmuştu.

Dünya Kupası'nı da kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya kalan olan Salah için Mısırlı avukat Bassem Wahba, kasıtlı sakatlama gerekçesiyle Sergio Ramos'a 1 milyar Euro’luk tazminat davası açtı.

Dünya basınında büyük yankı uyandıran gelişme ile ilgili Real Madrid ve Sergio Ramos cephesinden ise henüz bir açıklama gelmedi.

Ramos Salah için ne demişti?

Real Madrid’in kaptanı Sergio Ramos, Şampiyonlar Ligi Finali’nde sakatladığı Mohammed Salah hakkında, "Kimse böyle bir şey olmasını istemezdi. Ancak suçluluk duymuyorum” diye konuşmuştu.