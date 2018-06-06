Salah'ı kasıtlı olarak sakatladığı öne sürülen Ramos: Hata bende değil Salah'ta

Real Madrid-Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool forması giyen Salah'ı kasıtlı olarak sakatladığı öne sürülen Sergio Ramos çok tartışılan pozisyonla ilgili ilk kez konuştu.



beIN Sports'ta yer alan habere göre; yaptığı her faulün abartıldığını öne süren Ramos,"Herkes Salah’ı bir judocu gibi yere düşürdüğümü söylüyor. Ancak hata bende değil Salah'ta. Önce o benim koluma girdi. Pozisyonun devamında yerde kaldı. Devre arasında iğne vurulsaydı oyuna devam edebilirdi" dedi.



Maçta 2 büyük hata yapan kaleci Loris Karius'un kendisi yüzünden beyin sarsıntısı geçirdiği haberlerine de yanıt veren Ramos, "İnsanların neredeyse üzerine ter damlam düştüğü için Firmino'nun grip olduğunu söylemedikleri kaldı. İddialar komik" ifadesini kullandı.