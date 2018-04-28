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Spor

Salah sustu, Liverpool kazanamadı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, konuk ettiği Stoke City ile 0-0 berabere kaldı

28 Nisan 2018 20:54

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, konuk ettiği Stoke City ile 0-0 berabere kaldı.

Ligin 36. haftasının açılış maçında Liverpool, kümede kalma mücadelesi veren Stoke City'yi Anfield Stadı'nda konuk etti.

Karşılaşma boyunca iki takım da yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı. 

Bu sonuçla iki takım da haftayı birer puanla kapadı. Liverpool maç fazlası ve 72 puanla ligde üçüncü sıradaki yerini korurken, Stoke City ise 30 puanla 18'inci sırada bulunuyor.

Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah, 90 dakika boyunca sahada kaldığı mücadelede ağları sarsamadı ve 1992 yılında kurulan Premier Lig'in 38 haftalı sezonlarındaki gol rekorunu kırma şansını kullanamadı.

Bu sezon ligde 31 golle krallık yarışında zirvede yer alan Mısırlı yıldız, bir sezonda en fazla gol atma rekorunu Cristiano Ronaldo ve Luis Suarez ile paylaşıyor.

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