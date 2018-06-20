Salah Mısır'a yetmedi; Rusya 2'de 2 yaptı

2018 Dünya Kupası A Grubu'nda ilk maçını 5-0 kazanan ev sahibi ekibi Rusya, Mısır ile karşı karşıya geldi. Mısır'da Salah'ın ilk kez 11 başladığı müsabaka Rusya'nın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Rusya ile Mısır 2018 Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip gruptaki ilk maçını Suudi Arabistan ile oynamış ve mücadeleden 5-0 üstün ayrılmıştı. Mısır ise ilk maçında Uruguay ile karşılaşmış ve son dakikalarda yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı. Mısır'ın yıldız ismi Salah Şampiyonlar Ligi finalinde yaşadığı sakatlık yüzünden ilk maçta forma şansı bulamadı. Salah ikinci maçta ise maça 11'de başladı. ilk yarıda iki karşılıklı ataklar geliştirse de gol sesi çıkmadı. Kasımpaşa'da forma giyen Mısırlı Trezeguet ilk yarıda etkili bir futbol sergiledi.

İkinci yarı adeta golle başladı. Dakikalar 47'yi gösterdiğinde Rusya'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta yapılan ortaya Mısırlı futbolcu Ahmed Fathi ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. Rusya ikinci yarıda etkili bir futbol sergiledi. Mısır kendin kalesine gördüğü golden sonra savunmasında açıklar vermeye başladı. 59. dakikada Denis Cheryshev 62. dakikada Artem Dzyuba'nın attığı gollerle durumu 3-0'a getirdi. 72. dakikada maçın hakemi serbest vuruş kararı verdi. VAR sistemi ile karar değişti ve Mısır penaltı kazandı. Topun başına geçen Salah penaltıyı gole çevirdi ve skor 3-1'e geldi. Kalan dakikalar başka gol olmayınca Rusya sahadan 3-1 üstün ayrılarak liderliğini sürdürdü.

STAT: Saint Petersburg

HAKEMLER: Enrique Caceres, Eduardo Cardozo, Juan Zorrilla

RUSYA: Akinfeev- Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov (Dk. 86 Kudryashov), Gazinskiy, Zobnin, Samedov, Golovin, Cheryshev (Dk. 74 Kuzyaev), Dzyuba (Dk. 79 Smolov)

MISIR: El Shenawy- Ahmed Fathy, Hegazy, Gabr, Abdelshafy , Hamed, Elneny (Dk. 64 Warda), Trezeguet (Dk. 68 Sophi), Elsaid, Salah, Mohsen (Dk. 82 Kahraba)

GOLLER: Dk. 47 (K.K) Ahmed Fathy, Dk. 59 Cheryshev, Dk. 61 Dzyuba (Rusya), Dk. 73 Salah (Mısır)

SARI KARTLAR: Trezeguet (Mısır), Smolov (Rusya)