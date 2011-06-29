-SALAH, LONDRA'DA TUTUKLANDI TEL AVİV (A.A) - 29.06.2011 - İsrail'deki İslami Hareket liderlerinden, hareketin kuzey bölgesi sorumlusu Şeyh Raed Salah'ın, dün gece Londra'da tutuklandığı bildirildi. Haaretz gazetesinin haberinde, Salah'ın geceyi cezaevinde hücrede geçirdiği ve sınırdışı edilmesinin beklendiği belirtildi. İslami Hareket'in kuzey bölgesi sözcüsü Zahi Nüceydat, Salah'ın İngiltere'nin Leicester kentinde bir konuşma yaptıktan sonra kaldığı otelde tutuklandığını ifade etti. Salah'ın neden tutuklandığı konusunda herhangi bir açıklama olmadığını belirten Nüceydat, ancak bunun büyük ölçüde İngiltere'deki Yahudi toplumu üyeleri ile İsrail'in lobi faaliyetlerinden kaynaklandığına inandığını ifade etti. Nüceydat, Şeyh Raed Salah'ı temsil etmek üzere bir avukat gönderdiklerini de bildirdi. Şeyh Raed Salah'ın, "radikal görüşleri" gerekçesiyle İngiliz hükümeti tarafından ülkeye girişinin yasaklandığı öne sürülüyor.