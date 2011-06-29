T24 LogoT24 Logo
Dünya

SALAH, LONDRA'DA TUTUKLANDI TEL AVİV (A.A)

29 Haziran 2011 15:40

-SALAH, LONDRA'DA TUTUKLANDI TEL AVİV (A.A) - 29.06.2011 - İsrail'deki İslami Hareket liderlerinden, hareketin kuzey bölgesi sorumlusu Şeyh Raed Salah'ın, dün gece Londra'da tutuklandığı bildirildi. Haaretz gazetesinin haberinde, Salah'ın geceyi cezaevinde hücrede geçirdiği ve sınırdışı edilmesinin beklendiği belirtildi. İslami Hareket'in kuzey bölgesi sözcüsü Zahi Nüceydat, Salah'ın İngiltere'nin Leicester kentinde bir konuşma yaptıktan sonra kaldığı otelde tutuklandığını ifade etti. Salah'ın neden tutuklandığı konusunda herhangi bir açıklama olmadığını belirten Nüceydat, ancak bunun büyük ölçüde İngiltere'deki Yahudi toplumu üyeleri ile İsrail'in lobi faaliyetlerinden kaynaklandığına inandığını ifade etti. Nüceydat, Şeyh Raed Salah'ı temsil etmek üzere bir avukat gönderdiklerini de bildirdi. Şeyh Raed Salah'ın, "radikal görüşleri" gerekçesiyle İngiliz hükümeti tarafından ülkeye girişinin yasaklandığı öne sürülüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24