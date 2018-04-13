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Spor

Salah, Liverpool'dan ayrılacak mı?

Teknik direktör Klopp, konuyla ilgili açıklama yaptı

13 Nisan 2018 14:47

Mohamed Salah bu sezon Liverpool'da gösterdiği performansla, en çok konuşulan oyuncuların başında geliyor. 25 yaşındaki Mısırlı yıldız, şimdiden altın top ödülünün de önemli adaylarından biri olarak gösteriliyor.

Peki Salah, kariyerine Liverpool'da devam edecek mi? Menajer Jurgen Klopp, bu konuda son derece rahat olduğunu söyledi. Alman Bild gazetesine konuşan Klopp, "Salah kendisini Liverpool'da son derece rahat ve değerli hissediyor. Dahası oyun tarzımız ona çok iyi uyuyor. Takımdan ayrılacağı konusunda endişeli değilim. Salah kariyerine gelecek sezon da Liverpool'da devam edecek" dedi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 39 kez fileleri havalandıran Salah, Premier Lig'de de, Harry Kane'in 4 gol önünde gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

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