Salah, Liverpool ile sözleşme yeniledi

İSTANBUL, (DHA)

Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, kulübü Liverpool ile 2023 yılına kadar sözleşme uzattı.

Daha önce haftalık 100 bin pound kazanan yıldız futbolcu, yeni sözleşmesi gereği ise İngiliz devinden 200 bin pound alacak. Bir süredir adı İspanyol ekibi Real Madrid ile anılan Salah\'ın, sözleşme uzattığını Liverpool resmi sosyal medya hesapları üzerinden de taraftarlarına duyurdu.

36 MAÇTA 32 GOL

Ülkesi Mısır ile katıldığı 2018 FIFA Dünya Kupası\'na veda ederek hayal kırıklığı yaşayan Salah, attığı imza ile de bir süredir hakkında çıkan transfer dedikodularına son verdi. Geçtiğimiz sezon Premier Lig\'de Liverpool formasıyla çıktığı 36 karşılaşmada 32 gol atan Salah, Mısır formasıyla çıktığı 2 Dünya Kupası karşılaşmasında ise 2 gol attı.