"Salah, Liverpool'da mutlu değil ve satılabilir"

Eski Mısırlı futbolcu Mohamed Aboutrika, Salah'ın Liverpool’da mutlu olmadığını ve satılabileceğini söyledi.

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan son karşılaşmada sahaya kaptan olarak çıkmayan Salah’ın bu durumdan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen arkadaşı Aboutrika, BeIN Sports’a yaptığı açıklamada, Mısırlı futbolunun mutsuzluğunun arkasında başka sebepler olduğunu ifade etti.



Aboutrika, Salah'ın durumuna ilişkin şunları söyledi: "Liverpool'daki durumu hakkında Salah'ı aradım ve çok üzgündü. Ancak bu durum sahadaki performansını asla etkilemeyecek. Onun Liverpool'da mutlu olmadığını biliyorum. Bunun sebeplerini bana anlattı ama bunlar bir sır ve kamuoyunda konuşamam. Salah'ı öfkelendiren şeylerden biri Midtjylland'a karşı sahaya kaptan olarak çıkmamasıydı."

Salah’ın Real Madrid ve Barcelona’nın transfer listesinde olduğunu söyleyen Aboutrika, "Eğer Salah Real Madrid ya da Barcelona'da olup, Liverpool seviyesinde oynasaydı çoktan Ballon d'Or'u kazanırdı. Bence Liverpool, finansal amaçlarla Salah'ı satmayı düşünüyor. Onun üzerinde hiçbir etkim yok. Salah benim arkadaşım ve kardeşim. Kendisi için en iyi olanı bilecek kadar da zeki biri" dedi.