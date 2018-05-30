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Spor

Salah, Dünya Kupası'nda oynayacak mı?

Mısır, ilk maçını 15 Haziran'da Uruguay ile oynayacak

30 Mayıs 2018 13:19

Şampiyonlar Ligi finalinde geçirdiği sakatlık sebebiyle Dünya Kupası'nı kaçırma ihtimali doğan Mohamed Salah'ın sahalara geri dönüşünün 3-4 haftayı bulacağı açıklandı.

Cumartesi günü oynanan Real Madrid maçında geçirdiği sakatlığın ardından Liverpool'da sağlık testinden geçen Mohamed Salah'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu.

Kulüp doktoru Ruben Pon, Mısırlı yıldızın omuz bağlarında yaşanan sakatlığı tamamen atlatmasının 3 veya 4 haftayı bulacağını açıkladı.

Bu gelişmenin ardından Salah'ın 2018 Dünya Kupası'nda Mısır'ın ilk iki maçını kaçırma ihtimali belirdi.

A Grubu'nda yer alan Mısır ilk maçında 15 Haziran'da Uruguay ile oynayacak.

Gruptaki ikinci maçında ev sahibi Rusya ile karşılacak olan Mısır bu maça ise 19 Haziran'da çıkacak.

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