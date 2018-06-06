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Spor

Salah, Dünya Kupası'nda forma giyecek

A Grubu'nda yer alan Mısır, 19 Haziran'da ev sahibi Rusya, 25 Haziran'da da Suudi Arabistan ile karşılaşacak

06 Haziran 2018 18:38

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadıkları final maçında sakatlanan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyecek.

Mısır Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Sergio Ramos ile girdiği ikili mücadelede omzundan sakatlanan 25 yaşındaki futbolcunun üç hafta sonra sahalara dönmesinin beklendiği kaydedildi.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesinin Uruguay ile 15 Haziran'da yapacağı ilk grup maçında Salah'ın takımdaki yerini alıp alamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

A Grubu'nda yer alan Mısır, 19 Haziran'da ev sahibi Rusya, 25 Haziran'da da Suudi Arabistan ile karşılaşacak.

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