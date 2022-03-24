Salah'a sürpriz talip, Liverpool'dan ayrılıyor mu?

Avrupa futbolunun son dönemdeki en büyük yıldızlarından birisi olan Mohamed Salah, Premier Lig ekibi Liverpool ile kariyerinin zirvesini yaşıyor. Ancak sözleşme yenileme konusunda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Liverpool'dan ayrılma ihtimali ortaya çıkan Salah için devreye Juventus girdi.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Mısırlı yıldız Mohamed Salah, futbolun son dönemine damga vuran isimlerden birisi oldu.

İtalyan basınına göre, Juventus'un Liverpool'un yıldız kanat oyuncusu Mohamed Salah ile ilgilendiği belirtildi.

Haberde yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen Torino ekibinin oyuncu için bilgi topladığı ve kısa süre içinde resmi teklif yapacağı iddia edildi.

Yıllık 12 milyon euro istiyor

Mohamed Salah'ın yıllık 12 milyon euroluk talebi Torino ekibine geri adım attırsa da tüm şartları zorlayacağı öne sürüldü.

İngiliz deviyle ile olan mevcut sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Mohamed Salah bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 36 maçta 28 gol ve 11 asist yaptı.