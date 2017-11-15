Saksıdaki uyuşturucuya tutuklama

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te, evinin balkonundaki saksıda 8 gram \'skunk\' adlı sentetik uyuşturucu ele geçirilen barmen Ş.A. (33) gözaltına alındı. Ş.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinden 3 ayrı kaydı bulunan barmen Ş.A.\'nın evinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisini edindi. Dün akşam Tepe mahallesi 51 sokakta bulunan bir apartmanın dördüncü katındaki daireye polis, operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, balkondaki çiçek saksısı içinde baharatlarla birlikte jelatine sarılmış 8 gram \'skunk\' adlı sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu, imha edilmek üzere İlçe Gümrük Muhafaza Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Gözaltına alınan Ş.A. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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