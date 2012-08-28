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Dünya

'Şakşakçı Türk' diyen siyasetçi partisinden atıldı

İsveç’te, Türkiye kökenli bir kadın siyasetçiye yönelik olarak kullanılan ırkçı ifadenin yol açtığı tepkiler partiden atılmayla sona erdi

28 Ağustos 2012 20:40

Twitter hesabı üzerinden Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin bir parkta düzenleyeceği mitingi tartışan Thomas Böhlmark'ün Türk kökenli siyasetçi Nalin Pekgül’ü kastederek, “Şakşakçı Türk” demesi tepkilere yol açtı.

Hükümetin büyük ortağı konumundaki Moderati Partililer, Twitter üzerinde, Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin bir parkta düzenleyeceği mitingi tartıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bu mesajlaşmaya, aynı zamanda Moderati’nin resmi Twitter hesabını yöneten Thomas Böhlmark da katıldı. Böhlmark kişisel hesabından, Türkiye kökenli sosyal demokrat siyasetçi Nalin Pekgül’ü kastederek, “Şakşakçı Türk” (klappturken) ifadesini kullandı.

Mesajı Moderatilileri bile kızdırınca, Böhlmark özür diledi ve tweet’ini sildi.

Ancak kriz bir türlü aşılamayınca, Böhlmark’ın partideki görevine son verildi.

Pekgül için kullanılan “Şakşakçı Türk” yakıştırması ilk kez, 2010 yılında, partisinin o dönemki lideri Mona Sahlin’in bir konuşmasını büyük bir hevesle alkışladığı görüntülerin internette çok popüler olması nedeniyle yapılmıştı.

ETİKETLER

Sosyal Demokrat İşçi PartisimitingThomas BöhlmarkTürk kökenli siyasetçi Nalin PekgülŞakşakçı Türk

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