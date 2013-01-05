Şakran Cezaevi'nde tutuklu ve hükümlüler çıplak mı aranıyor?

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

TBMM Cezaevi Alt komisyonu Üyesi, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Şakran Cezaevi’nde yaptığı incelemeleri, “Tedirgin edici bir durumla karşı karşıyayız. Çok tedirgin ayrıldım” diye değerlendirdi.

Mahkûmların, Kürkçü’ye “Çok tuhaf şeyler oluyor” dedikleri Şakran Cezaevi’nde şikâyetler de başı aramalar çekiyor.

Şakran Cezaevi’ne girişte “çıplak arama” yapıldığı öne sürülürken, mahrem yerlere, “elle” ve “gözle” bakma çabası olduğu ve aramanın kapılar açıkken asker ile gardiyanların gözü önünde yapıldığı iddiaları dikkat çekti.

Tutuklu ve hükümlülerin yoğun direnişinin uygulamayı biraz kırdığı söylense de uygulamanın devam ettiği ileri sürüldü.

Gardiyanlar ‘lan’ diye sesleniyor

TBMM İnsan Hakları Cezaevi Alt Komisyonu, Ertuğrul Kürkçü’nün incelenmesi yönünde yoğun çaba gösterdiği ve girişimlerde bulunduğu İzmir Şakran Cezaevi’nde incelemede bulundu.

İncelemeden sonra daha da endişelenmesine neden olan Şakran’la ilgili Kürkçü, cezaevi binasının iyi görüntüsünü hatırlatıyor ve “Cila var ama cilanın altından tedirgin edici bir durumla karşı karşıyayız” dedi.

Kürkçü, gardiyanların, mahkûmlarla kurdukları diyalogun kaba ve kırıcı olduğunu söyledi. Sadece siyasi değil, adli mahkûmlara “lan” hitap edildiğini anlatan Kürkçü, koğuşlardaki hemen hemen herkesin bu hitaptan şikâyet ettiğine dikkat çekti.

28 Aralık gecesi dayak

Siyasi mahkûmların olduğu koğuşa 28 Aralık gecesi baskın yapıldığı öne sürüldü. Mahkûmların, çatışmadan kaçmak istediklerini söylese de dayaktan kurtulamadıkları, komisyon ziyareti öncesi bir başka cezaevi Kırıklar’a gönderildikleri de iddia edildi.

Kürkçü: Bizden mi kaçırdınız

Kürkçü, cezaevi yönetimine mahkûmların son dakika nakledilmesini, “Bizim geleceğimizi öğrenince mi kaçırdınız” diye sordu.

AKP’li Hamza Dağ ile Kürkçü, Kırıklar Cezaevi’ne nakledilen iki mahkûmla görüştü. Yüz yüze görüşmede mahkûmlar, “Canımızı zor kurtarmış olduk” derken Şakran’la ilgili endişelerini dile getirdi.

‘Gardiyan ve askerlerin gözü önünde çıplak arama’

Kürkçü’nün değerlendirmeleri şöyle:

“Tutuklu ve hükümlüler onur kırıcı aramalardan yakındı. Onur kırıcı muameleye maruz kaldıklarını söylediler. Girişte, çıplak aramada mahrem yerlerin ‘elle’ ‘gözle’ görme çabası var. Cezaevi yönetimi, bu çıplak arama için Adalet Bakanlığı, genelge ve tüzükleri gerekçe gösteriyor.”

‘Çıplak aramaya direnenlere dayak’

“Ancak, uygulamalarda kişi haklarına, mahremiyetine özen gösterilmediği açık. Bunun istismar edildiği görülüyor. Aramaların, kapalı bir yerde yapılması lazım. Oysa kapılar açık biçimde 5-6 gardiyan asker girerek, kadın hükümlüleri soyunmaya zorluyorlar. Direndikleri zaman dayak yiyorlar. Dayak yemeyen kalmamış. Soyunmaya zorlanıyorlar. Mahremiyete özen gösterilmiyor. Elle ve gözle müdahale ediliyor.”