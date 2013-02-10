Şakran Cezaevi'nde kadın mahkumların 'çıplak arama' isyanı

Kadın mahkumlardan gelen şikayetler üzerine, AKP Çorum Milletvekili Murat Yıldırım başkanlığındaki Alt Komisyon 4 Ocak'ta İzmir Aliağa Cezaevi'nde incelemelerde bulundu.

Kadın mahkumların "bizi çıplak aradılar" yönündeki şikayetini dinleyen Komisyon'un raporunda, bu iddianın gerçek olduğu vurgulandı. Raporda, "Kurum'a ilk girişte gerçekleştirilen çıplak aramanın ancak kanunda belirtilen şartlar oluştuğunda yapılması gereken istisnai bir uygulama olduğunun yeniden hatırlatılmasında fayda görülmüştür" denildi.