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Şakran Cezaevi'nde kadın mahkumların 'çıplak arama' isyanı

T BMM İnsan Hakları Komisyonu'nun incelemesinde İzmir Aliağa Ceza ve İnfaz Kurumları Kampusu'ndaki incelemelerinde fiziki koşullara 'tam not' verilirken, burada görevli personel 'kırık not' aldı

10 Şubat 2013 08:52

Kadın mahkumlardan gelen şikayetler üzerine, AKP Çorum Milletvekili Murat Yıldırım başkanlığındaki Alt Komisyon 4 Ocak'ta İzmir Aliağa Cezaevi'nde incelemelerde bulundu.

Kadın mahkumların "bizi çıplak aradılar" yönündeki şikayetini dinleyen Komisyon'un raporunda, bu iddianın gerçek olduğu vurgulandı. Raporda, "Kurum'a ilk girişte gerçekleştirilen çıplak aramanın ancak kanunda belirtilen şartlar oluştuğunda yapılması gereken istisnai bir uygulama olduğunun yeniden hatırlatılmasında fayda görülmüştür" denildi.

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