Saklıkent'te yoğun kar elektrik direklerini devirdi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Saklıkent Kayak Merkezi\'nde iki gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 500\'e yakın ev, otel ve telesiyejlerin bulunduğu alanda birçok elektrik direği yıkıldı. Kar kalınlığı 70-80 santimetreye ulaşırken, bölge elektriksiz kaldı.

Antalya\'da 2 bin 200 metre rakıma sahip Saklıkent Kayak Merkezi\'nin bulunduğu bölgede iki gündür devam eden kar yağışı hayatı felç etti. 5 Aralık Çarşamba günü bölgede başlayan kar yağışı, dün de gün boyu sürdü. Gece de devam eden yağış sonrasında kayak merkezinin bulunduğu bölgede kar kalınlığı 80 santimetreye kadar yükseldi.

Bölgede yaklaşık 500 konutun yer aldığı Saklıkent Konut Yapı Kooperatifi, otel ve telesiyejlerin bulunduğu alanda çok sayıda elektrik direği, üzerlerine biriken kar nedeniyle devrildi. Devrilen direkler nedeniyle bölgede perşembe gününden itibaren de elektrikler tamamen kesildi.

Saklıkent Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Kızılsavaş, iki gündür devam eden yağışla kar kalınlığının 70-80 santimetreye kadar yükseldiğini ve bölgedeki birçok elektrik direğinin üzerinde biriken karları taşıyamaz duruma gelerek devrildiğini söyledi. Hem kooperatif hem de kayak merkezi ve aşağıdaki köylerin iki gündür elektriksiz kaldığını anlatan Kızılsavaş, “Fırtına yoktu ama aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle direkler üzerinde aşırı birikim oldu ve birçoğu ağırlığı kaldıramadı. Aslında bu bölgedeki elektrik altyapısının yeraltına alınması gerekiyor. Biz kooperatif içinde devrilen direkleri kendi çabamızla düzeltmeye çalışıyoruz. Ancak bölgede birçok alan iki gündür elektriksiz kaldı. Ayrıca elektrik olmadığı için kayak da yapılamıyor\" dedi.



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