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Saklıkent'te turistler selde mahsur kaldı, 1 ölü 8 yaralı

Suyun sürüklediği taş ve ağaç dallarından korunmaya çalışan tatilcilerden Ozan Genç, sel sularına kapılarak sürüklenerek hayatını kaybetti

21 Temmuz 2014 01:25

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde Saklıkent Kanyonu’nda yağmur sularının oluşturduğu sel nedeniyle 46 tatilci mahsur kaldı. Sel sularına kapılan Ozan Genç yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Seydikemer Belediyesi tarafından işletilen Saklıkent Kanyonu’na gezmeye giden yerli ve yabancı turist grubu, saat 18.00 sırlarında yağmur sonrası oluşan sel nedeniyle mahsur kaldı. Bulundukları yerden çıkamayan aralarında çocukların da bulunduğu 46 turist,  sel sularından korunmaya çalıştı. Suyun sürüklediği taş ve ağaç dallarından korunmaya çalışan tatilcilerden Ozan Genç, sel sularına kapılarak sürüklendi. Genç’i kurtarmaya çalışan bazı tatilciler de suya kapıldı. Aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu 9 kişi yaralandı. Mahsur kalan tatilcilerin yardımına işletme sahipleri ve çevre köylerde oturan vatandaşlar koştu.

 

UMKE ve AKUT kurtardı

 

Haber verilmesi üzerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri  ( UMKE )  ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi olay yerine gitti. Kurtarma istasyonu kurarak kanyona giren kurtarma ekipleri, ilk olarak yaralıları kurtardı. Kanyondan çıkarılan 9 yaralı, ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Tedaviye alınan yaralılardan Ozan Genç hastanede yaşamını yitirdi. Kurtarma ekipleri diğer tatilcileri de kanyondan çıkararak güvenli bölgeye sevk etti. UMKE yetkilileri kanyonda mahsur kalan tüm tatilcilerin kurtarıldığını söyledi.

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