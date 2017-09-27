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Saklıkent'te orman yangını

Latif SANSÜR/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, Saklıkent Arsaköy Mevkii'ndeki çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

27 Eylül 2017 22:25

Latif SANSÜR/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde, Saklıkent Arsaköy Mevkii\'ndeki çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Saklıkent Arsaköy Mevkii\'ndeki ormanlık alanda, bugün saat 15.45\'te, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevre sakinleri, orman ekiplerine bildirdi. Yangına 6 helikopter ve 1 uçak havadan, 10 arazöz ve 3 ilk müdahale aracıyla karadan müdahale edildi. Yoğun bir çalışmayla yangın, saat 18.00 sıralarında söndürüldü.
Yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkın nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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