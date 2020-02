Saklıkent Kanyonu'na 482 bin ziyaretçi

Kıvanç Galip ÖVER / FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Seydikemer ilçesindeki dünyaca ünlü Saklıkent Kanyonu\'nu, geçen yıl 482 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Muğla- Antalya sınırında, 18 kilometre uzunluğundaki Saklıkent Kanyonu, 200 metre yüksekliğinde olan dik yamaçlar arasında, su geçişleri ve zorlu parkuruyla macera tutkunlarının tercih ettiği adreslerden biri olarak öne çıkıyor. Kanyon çamur banyosu, bungee jumping, rafting ve zipline gibi etkinliklerle dikkat çekiyor. Yaz aylarında bile suyunun sıcaklığı 5 derece civarında olan kanyon, macera tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Seydikemer Belediye Başkanı AK Partili Yakup Otgöz, Saklıkent\'in ziyaretçi sayısının her yıl arttığını belirtti. Kanyonu 2015\'te 409 bin, 2016\'da 429 bin kişinin ziyaret ettiğini söyleyen Otgöz, \"2017\'de bu sayı 482 bin kişiyi buldu. 2018\'de hedefimiz 550 bin ziyaretçiyi yakalamak. Belediye olarak kanyonu ziyarete gelenlere her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Milli Parklar içerisinde Saklıkent Kanyonu hizmet ve güzellik bakımından en iyi nokta seçildi\" dedi.

Otgöz, yerli ve yabacı turistlerin güvenliği için kanyonda her türlü önlemin alındığını, ziyaretçilerin kanyondan memnun ayrıldığını kaydetti.

FOTOĞRAF