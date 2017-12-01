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Saklıkent ikinci kar yağışını bekliyor

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA kent merkezinden 47 kilometre uzaklıkta, 1900 metre yükseklikteki Saklıkent Kayak Merkez yönetimi, sezon hazırlıklarını tamamladı

01 Aralık 2017 14:35

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA kent merkezinden 47 kilometre uzaklıkta, 1900 metre yükseklikteki Saklıkent Kayak Merkez yönetimi, sezon hazırlıklarını tamamladı.
Saklıkent tesislerinin çevresine ilk karın yağması işletme yönetimini mutlu etti. İş makinelerinin yardımıyla yağan kar birikintileri sıkıştırılmaya başlandı. İlk kar yağışının kaliteli olmasının önemine dikkat çeken Saklıkent Kayak Merkezi yöneticisi Cuma Özaydın, kayak pistinin hazırlanışındaki incelikleri anlattı. Aralık ayı itibariyle sezonu açmayı umduklarını söyleyen Özaydın, \"İlk kar kaliteli yağdı. Şimdi pistlerdeki kar birikintilerini sıkıştırıyoruz. Zemindeki karın üzerine ikinci bir yağış geldiğinde pist hazır olacak\" dedi.
4 yıldır aralık ayında gelen kar yağışı ile sezonu erken açtıklarını anlatan Özaydın, \"Bu yıl da sezonu erken açmayı hedefliyoruz. Meteorolojik veriler, aralık ayında Antalya ve çevresinin yoğun yağmur alacağı, dağların zirvesinin de karla kaplanacağı müjdesini veriyor\" diye konuştu.
Snowboard ve kayak sporu yapmaya elverişli pistleri, telesiyejleri ve sosyal tesisleri ile bölgenin popüler kayak merkezlerinden biri olan Saklıkent, Antalya kent merkezine yakınlığı nedeniyle günübirlik gezi adreslerinin başında geliyor. Merkez, profesyonellere yönelik pistleri kadar, amatör kayakçılara uygun pistleriyle de dikkat çekiyor.

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