"Saklayamazsın; zamlar 88 milyon tirajlı 'gazete'de yazıyor"

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, faturaların 88 milyon tirajlı bir gazete olduğunu söyledi. Özdil, Yandaş medyayı topla. Hepsi birden 500 bin tiraj bile etmiyor. Oysa, Türkiye'de 22 milyon hane var. Her ayın fatura tirajı 88 milyon ediyor. Nasıl sansürleyeceksin?" dedi.

Özdil'in "88 milyon tirajlı gazete yazıyoorrr!" başlığıyla (3 Kasım 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Dünya basın tarihinin gelmiş geçmiş en etkili gazetesi hangisidir derseniz… Faturalardır.

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Elektrik faturası.

Doğalgaz faturası.

Su faturası.

Telefon faturası.

Dünyanın en çok okunan köşe yazarlarıdır.

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İstersen evine hiç gazete alma.

Hani o eski Türk filmlerinde koltuğunun altına sıkıştırdığı balyayla sokakta gazete satan kasketli çocuk vardır ya… İşte o kısa pantolonlu kasketli çocuk, evinin odalarında bağıra bağıra koşarak dolaşır: “Yazıyor yazıyoorrr, hükümetin zamlarını yazıyorrr!”

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Yandaş medyayı topla…

Hepsi birden 500 bin tiraj bile etmiyor.

Oysa, Türkiye'de 22 milyon hane var.

Her ayın fatura tirajı 88 milyon ediyor.

Nasıl sansürleyeceksin?

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Sağanak gibi yağar faturalar.

Dolu gibi yağar.

Saklansan…

Zaten eve yağıyor.

Nereye saklanacaksın?

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Evsahibi var bir de.

Kira diye bir şey var.

Ondan sıyırsan, apartman yöneticisi var.

Aidat diye de bir şey var çünkü.

Malum, parktaki bankta yatmıyorsun.

E Suriyeli de değilsin ki birader…

Masraflarını sayın hükümetimiz ödesin!

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Etiket okur bizim millet mesela…

Bütün gazetelerine “enflasyon düştü” diye manşet yap.

Bütün televizyonlarında “yüzde 10 indirim yapıldı” de.

Çarşıda pazarda öyle mi yazıyor?

Etiket okur bizim millet.

En cahili bile okur.

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(Medyayı yandaşlaştırmak nafiledir, eğer memleket ekonomisini kötü yönetiyorsan, istediğin kadar havuz kur, istediğin kadar yalakaya yazdır, istediğin kadar tek sesli hale getir, Pravda bile başaramadı.)

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Bordro okur millet.

İşçi, memur, emekli.

Verirsin maaş bordrosunu…

Yedi sülaleye okur!