"Şakkadanak dolar satarım" diyen Necmettin Batırel: İnsanların geliri arttı, artık zamlardan rahatsız olmuyor
"İnsanlar, fiyatlar yüksek ama alıyorlar"
14 Nisan 2022 23:45
Ekonomist Necmettin Batırel, "İnsanların geliri arttı yani eskisi gibi değil. Biliyorsunuz asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldı. İnsanlar, fiyatlar yüksek ama alıyorlar" dedi.
Doların sürekli yükseldiği bir dönemde katıldığı canlı yayıda "Ben olsam, 10, 20 yetmedi bir 10 milyar doları şakkadak satarım" diyen Ekonomist Necmettin Batırel, BBN Türk TV'de Tarkan Kaleli'nin konuğu oldu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını değerlendirdi.
Independent Türkçe'nin haberine göre faizin haziran ayında düşürülebileceğini söyleyen Batırel, Türkiye'nin önünde büyük fırsatların olduğunu savundu.
"İnsanlar zamlardan rahatsız olmuyor"
Enflasyondaki yükseliş devam ederken fiyat artışlarının insanlar üzerindeki etkisini değerlendiren Ekonomist Necmettin Batırel, "İnsanlar herkes fiyatların artışını bekler hale geldi. Daha doğrusu insanlar anormal karşılamıyor. Eskiden fiyatlar arttığı zaman 'olur mu bu fiyat' falan denilirdi. Şimdi bakıyorum ben alışveriş merkezlerine gidiyorum. Fiyatlar yüksek ama alıyorlar ya" dedi.
Tarkan Kaleli'nin "Vatandaş, ertesi gün fiyatların daha fazla yükselmesi ihtimaline karşı kendini mi koruyor?" sorusu üzerine Batırel, "Yani hayır, kendini koruyor değil de yani öyle kötü bir alışkanlığa kavuştuk ki şu anda fiyatların artışı artık bizi rahatsız etmiyor" ifadelerini kullandı.
"İnsanların geliri arttı"
Asgari ücrete yapılan Yüzde 50 zammın gelir seviyesini arttırdığını söyleyen Batırel, "İnsanların geliri arttı yani eskisi gibi değil. Biliyorsunuz asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldı. Otomatik olarak fiyatlar yüzde 50 arttı yani. İnsanların alım gücü en olumsuz etkileyen gelişmelerden bir tanesi bu" dedi.