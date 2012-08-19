Sakız Adası'nın yaklaşık 5'te 1'i kül oldu, 5 köy boşaltıldı

Yunanistan yangınlarla mücadele ediyor. Ege Denizi'nde, İzmir'in çeşme ilçesinin hemen karşısında bulunan sakız adasında çıkan orman yangını adanın yaklaşık 5'te 1'nin kül olmasına yol açtı.

Dün gece saat 02.30'da çıkan yangın kısa sürede adanın iç ve güney bölgelerine yayıldı. Binlerce sakız ağaçlarının da bulunduğu Pirgi dahil 5 köy tedbir amacıyla boşaltıldı.

Atina ve Selanik'den iftfaaye ekipleri Sakız Adası'na nakledildi. Feribotla 20 itfaiye aracı Atina'dan Sakız'a geldi. Kilometrelerce bir alanı kaplayan alevlerin söndürülebilmesi için 10 yangın söndürme uçağı ve 4 yangın söndürme helikopter seferber edildi.



Esen şiddetli rüzgar nedeniyle yangın hala kontrol altına alınmış değil.

'En büyük felaketlerden biri'

Yangınla ilgili olarak "Sakız tarihinin en büyük felaketlerinden biri" yorumları yapıldı. Alevler adanın bazı sahillerine kadar yaklaşınca turistler korku içinde plajlardan kaçtı. Ramazan Bayramı tatilini Sakız’da geçirmeye hazırlanan Türklerin de yangın nedeniyle rezervasyonlarını iptal ettiği öğrenildi.

Sadız üreticileri sıkıntıda

Sakız Üreticileri Birliği adanın sadece güney bölgesinde yetişen sakız ürünü için geçtiğimiz yıl üreticilere yaklaşık 7 milyon Euro ödeme yapmıştı. Ağustos ayında hasadı yapılan sakız ürününün bu yıl beklenen düzeyde olmaması yaklaşık 5 bin üretici ve ailelerini çok zor durumda bırakabileceği öğrenildi.

Yanan sakız ağaçlarının yerine yenilerinin dikilmesi ve tekrar tam ürün alınılabilmesi için 5 ila 10 yıl zaman geçmesi gerektiği de belirtildi.