Sakız Adası'ndaki sığınmacı kampında yangın

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Yunanistan'ın Sakız Adası'nda bulunan sığınmacı kampında büyük bir yangın çıktı.

Yangının, kampta kalan 47 yaşında Iraklı bir kadının yüksek ateşle hastaneye gidip, Koronavirüs testinin negatif çıkmasından sonra kampta ölmesinin ardından başlayan protestolar sonucunda çıktığı iddia ediliyor. Al Jazeera'nın aktardığına göre protestocular açıklanan sonuca inanmıyor ve Iraklı kadının Covid-19 nedeniyle öldüğünü savunuyor.

Yunanistan Göç Bakanı Manos Logotetis, Vial Sığınmacı Kampı'nda çıkan yangında Avrupa İltica Servisi çadırının, kantinin, depo çadırlarının ve barınma konteynerlerinin yandığını açıkladı.

Logotetis, yangında ölen veya yaralanan olmadığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Atina sözcüsü Boris Cheshirkov, hasarı değerlendirmeye devam ettiklerini ancak büyük ihtimaller birçok sığınmacının evsiz kaldığını belirtti. Cheshirkov, BM'nin yaşam alanları yanan sığınmacılar için Sakız Adası'na çadırlar gönderdiğini belirtti.

Kamp dışında da üç aracın yok edildiği bildirildi.

AFP'ye konuşan polis kaynakları, iki Afganistan ve bir Irak vatandaşının yangınla bağlantılı olarak gözaltına alındığını belirtti.

Vial Sığınmacı Kampı'nda kapasitesinin çok üzerinde insanın barındığı biliniyor. Birçok uzman, salgının kampa ulaşmasının yıkıcı sonuçları olabileceğini belirtmişti.