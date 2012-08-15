Sakıp Sabancı'nın vasiyetiyle, olimpiyat şampiyonlarına 40'ar altın

Olimpiyatlarda altın madalya kazanan iki sporcuya, Sabancı Vakfı tarafından 40'ar Cumhuriyet Altını verilecek.



Bu kapsamda, atletizm 1.500 metre birincisi Aslı Çakır Alptekin ve tekvando 68 kilo birincisi Servet Tazegül 40'ar Cumhuriyet Altını alacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 'Rahmetli Sakıp Sabancı, ülkemizi başarıya götüren sporcuların ödüllendirilmesi için Sabancı Vakfı'nı görevlendirmişti. Ne mutlu ki, bizler vasiyetini yerine getirebiliyoruz" dedi.

Akşam gazetesinin haberine göre Güler Sabancı, "Londra 2012 Olimpiyatları'nda bizleri gururlandıran iki genç sporcumuzla Sakıp Sabancı'nın değerli armağanını paylaşacağız. Sporcularımızın, gelecekte de nice başarılara imza atacağına ve ülkemizi dünya çapındaki organizasyonlarda başarıyla temsil edeceğine inanıyoruz' şeklinde konuştu.

Sabancı Vakfı'nın ilk olarak 1994 yılında başlatılan ve bugüne kadar kesintisiz devam eden Ödül programları çerçevesinde eğitim, sanat ve spor alanlarında başarılı çalışmalar ödüllendiriliyor.

Sakıp Sabancı Spor Ödülleri kapsamında Olimpiyat Oyunlarının yanı sıra Engelliler (Paralimpik) Olimpiyat Oyunları ve Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları gibi spor organizasyonlarında başarılı olan genç sporcuların ödüllendirilmesi yer alıyor