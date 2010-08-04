Sakine'yi tüm dünyaya duyuran avukat Türkiye'de göz altında

T24 - İran'da recme çarptırılan Sakine'den dünyayı haberdar edip cezanın askıya alınmasını sağlayan, ama tutuklanmamak için ortadan kaybolan avukat Mustafa, Türkiye'de gözaltında. Türkiye'ye girişte pasaportundaki bir sorun nedeniyle gözaltına alınan Mustafa, iltica başvurusu yapabilir



Sakine’yle ilgili uluslararası kampanyaya bilgi verenlerin peşine düşen İran, Türkiye’den Mustafa’nın

iadesini isteyebilir.Radikal gazetesinden Deniz seyreğin haberi;



İranlı insan hakları savunucusu avukat Muhammed Mustafa, Türkiye’ye girerken pasaportuyla ilgili bir sorun gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Çocuk mahkûmların idam cezasına çarptırılmasına karşı uluslararası bir kampanyaya öncülük eden Mustafa, İran’da recme (taşlanarak öldürülme) çarptırılan ve uluslararası baskı sonucu cezası askıya alınan Sakine Muhammed Aştiyani’nin de avukatı.

İki çocuk annesi 43 yaşındaki kadının durumuna tüm dünyanın dikkatini çeken Mustafa’nın İran’da önce bürosu ve evi basılıp eşi ile üvey kardeşi gözaltına alındı. 24 Temmuz’da kendisi sorgulanmak üzere hapishaneye götürüldü, birkaç saat sonra bırakıldı, ardından tekrar sorguya çağrıldı. İnternette yayımladığı bir mesajla tutuklanacağı düşüncesiyle ifade vermeye gitmediğini belirten Mustafa’dan o zamandan beri haber alınamıyordu.





AB elçilikleri alarma geçti



Dün Mustafa’nın Türkiye’de gözaltına alındığı öğrenildi. Konuyu yakından takip eden Batılı sivil toplum kuruluşları, durumu kendi ülkelerinin ilgili birimlerine bildirdi. Bazı AB ülkeleri de Ankara’daki büyükelçiliklerine ‘İranlı avukat Muhammed Mustafa, Türkiye’ye giriş yapmak isterken pasaport konusunda çıkan bir sorun nedeniyle gözaltına alındı’ bilgisini gönderdi.



Türk Dışişleri’nin ilgili dairelerinden yetkililer, Radikal’e, konuyla ilgili Emniyet’ten bilgi aldıklarını, ancak durumu muğlak, mültecilik statüsü alabilecek, can güvenliği tehlikede olan yabancılarla ilgili resmi açıklama yapmadıklarını belirtti. Radikal’in iddiayı sorduğu İran’ın Ankara elçiliği yetkilileri, gelişmeden haberdar olmadıklarını söyleyip “Biz kendisinin İran sınırları içinde olduğunu düşünüyoruz” dedi.



İran avukat için Türkiye’den iade talebinde bulunabilir. Türkiye ise, Mustafa iltica başvurusu yaparsa, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile temasa geçip süreci başlatacak.





Tahran: Lula fazla duygusal



Türkiye ile birlikte İran’ın nükleer krizinde arabuluculuk eden ve Tahran’a uranyum takası anlaşması imzalatan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ise Sakine’ye sığınma hakkı sunup İran rejiminden Sakine’yi almalarına izin vermesini istemişti. Ancak Lula Tahran tarafından fazla duygusal bulundu. İran Dışişleri sözcüsü Ramin Mihmanperest “Sayın da Silva’nın çok duygusal ve insani bir karakteri var. Ve muhtemelen kendisine bu davayla ilgili yeterli bilgi sunulmamış” diyerek ekledi: “Suç işlemiş bu kişinin davasının ayrıntılarına dair bilgilendirilsin ki olayı anlayabilsin.”



Tartışmalı bir yargı süreci sonucunda zina, aldatma ve cinayete ortaklıkla suçlanan Sakine’nin son mesajında “Bir insan nasıl olur da bana, tam yüzüme taş atmaya hazırlanabilir? Ve neden? Herkese ölmekten korktuğumu söyleyin. Hayatta kalıp çocuklarıma sarılabilmem için bana yardım edin” demesinin ardından, Lula İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad’a ‘dostum’ diye seslenip şu çağrıyı yapmıştı: “Size ve halkınıza beslediğim dostluk ve saygının bir değeri varsa Sakine’nin Brezilya’ya sığınmasına izin verin.”







