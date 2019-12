Sakine'yi televizyonda konuşturdular

T24- İran'da zina yaptığı gerekçesiyle recm cezasına çarptırılan Sakine Muhammed Aştiyani, devlet televizyonunda itirafa zorlandı. İtirafın işkenceyle alındığı söyleniyor.



Aştiyani, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında kocasının öldürülmesine yardım ettiğini itiraf etti. Aştiyani'nin daha önce bu suçtan aklandığı açıklanmıştı. Ayrıca Aştiyani İran'ı terk eden avukatını kınadı.

Ancak itirafın ne kadar güvenilir olduğu ile ilgili soru işaretleri bulunuyor. Öncelikle yayına çarşaflı olarak çıkarılan kadının Aştiyani olmama ihtimali olduğu da bildiriliyor. Aştiyani'nin avukatı, müvekkilinin bu itirafının işkenceyle alındığını söylüyor.

Azerice olan ve üzerine Farsça dublaj yapılan televizyon ifadesinde, Sakine Mohammedi Aştiyani, cinayette rol oynadığını kabul ediyor. Oysa Aştiyani, daha önce Batı medyasında yer alan ifadelerinde, kocasının cinayetine karışmış olma suçlamalarından beraat ettiğini söylemişti.

Aştiyani, kocasının kuzeninin, kendisine, kocasını öldürmek istediğini söylediğini ama bunu bir şaka olarak algıladığını anlattı.

İran televizyonunun yayınına göre, Aştiyani, "Daha sonra onun cani olduğunu anladım. Bir gün gerekli bütün malzemeyle eve geldi. Elektrikli gereçler, tel ve eldiven de vardı bunlar arasında. Sonra kocamı elektrik vererek öldürdü. Bunu yapmadan önce çocuklarımı büyükannelerinin yanına göndermemi istedi." dedi.



DAVAMI TV'YE TAŞIDI, NAMUSUMU LEKELEDİ



Sakine Mohammedi Aştiyani, avukatı Muhammed Mustafai'nin bu davaya karışmasını da eleştirdi ve "Benim davamı niye televizyona taşıdı? Namusumu niye lekeledi?" şeklinde konuştu.

İran'dan kaçan Avukat Mustafa, Norveç'ten sığınma hakkı istiyor.

Aştiyani'nin avukatlarından bir başkası, müvekkiline, itirafta bulunması için iki gün süreyle hapiste işkence edildiğini bildirmişti.



ARTIK CEZASI HER AN İNFAZ EDİLEBİLİR



Bu itirafın ardından Sakine Muhammed Aştiyani'nin cezasının her an infaz edilebileceği belirtiliyor.

Aştiyani'nin zina yapmak suçundan recm cezasına çarptırılması uluslararası toplumun büyük tepkisini toplamıştı.

Gelen tepkiler üzerine iranlı yetkililer, cezanın infazını ertelemişti. Brezilya ise Aştiyani'ye sığınma hakkı verebileceğini duyurmuştu.