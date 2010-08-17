'Sakine’yi taşlamayın!'

T24

Avukatı kaçmıştı



Umut verdi

İran’da zinadan yargılanarak recm cezasına çarptırılan Sakine Aştiyani’ye (43) destek için dünyaca ünlü yazarlar, insan hakları savunucuları ve sanatçılar bir araya geldi. Aralarında Hollywood yıldızları ve Nobel ödüllü isimlerin de bulunduğu ünlüler, Sakine’nin serbest bırakılması için bir mektup yayımladı.Fransız Liberation gazetesinin kapağına taşıdığı bildiride, “Gerçekleşmesi an meselesi olan bu infaza dur demek için acil olarak müdahale edilmeli” ifadeleri kullanıldı. Bildiriye imza atanlar arasında Çek asıllı yazar Milan Kundera ile İrlandalı pop şarkıcısı Bob Geldof, Fransız oyuncu Juliette Binoche ve UNICEF iyilik elçisi ABD’li sanatçı Mia Farrow da bulunuyor. Fransız filozof Bernard-Henri Levy, Fransa’da Sosyalist Parti’nin önde gelen isimlerinden olan eski cumhurbaşkanı adayı Segolene Royal, eski adalet bakanı Rachida Dati, Nobel ödüllü Nijeryalı yazar Wole Soyinka ve ABD’li barış elçisi Jody Williams da bildiriyi imzalayan isimler arasında yer alıyor.Destek çağrısında bulunan uluslararası grup, iki çocuk annesi Sakine için “her türlü ceza işleminin iptalini, gecikmeden özgür bırakılmasını ve suçsuzluğunun ilan edilmesini” istedi.Zina suçu işlediği gerekçesiyle 5 yılını hapiste geçiren Aştiyani’ye verilen recm cezası, dünya kamuoyunun tepkisini çekmişti. Geçen hafta İran’da bir televizyon programına Sakine olduğu iddiasıyla çıkarılan kadın, 2006 yılında öldürülen eşinin cinayetinde suç ortağı olduğunu itiraf etmişti. Sakine’nin avukatı Muhammed Mustafa, İran yönetimi tarafından tehdit edilmesinin ardından Türkiye üzerinden Norveç’e kaçmıştı.Aştiyani’nin, sığınma hakkı tanımayı öneren Brezilya’ya gönderilmeyeceğini açıklayan İran lideri Ahmedi-necad, ancak konunun çözüleceği umudunu aktardı.