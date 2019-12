Sakine'ye 99 ek kırbaç cezası verildi

T24- İran'da, taşlanarak öldürme şeklinde uygulanan recm cezasına çarptırılan Sakine Muhammed Aştiyani'nin oğlu, annesine 99 kırbaç cezası da verildiğini açıkladı.





Seccad Kadirzade (22), annesine verilen kırbaç cezasını, bir süre önce cezaevinden çıkan bir mahkumdan öğrendiğini, ancak bu cezanın henüz uygulanıp uygulanmadığı konusunda bilgi sahibi olmadığını söyledi.





Kadirzade, bir İngiliz gazetesinin yayımlanan başı açık kadın fotoğrafının yanlışlıkla annesine ait olduğunun yazılmasının, 99 kırbaç cezasına mal olduğunu iddia etti. Fotoğrafı yayınlayan Times of London gazetesi ise bugünkü baskısında yapılan hatadan ötürü özür diledi, ancak yeni cezanın "sadece bir bahane" olduğunu savundu.





Aştiyani'ye bir dönem avukatlık yapan Muhammed Mustafayi ise Paris'te Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, yeni cezayla ilgili olarak eski meslektaşlarıyla görüştüğünü, ancak durumun netlik kazanmadığını kaydetti. Kouchner, Aştiyani'ye verilen recm cezasını "barbarlığın zirvesi" sözleriyle tanımlayarak, Sakine Aştiyani'yi kurtarmak için herşeyi yapmaya hazır olduğunu, Tahran'a gitmek zorundaysa gideceğini söyledi. Tahran yönetiminden ise yeni cezayla ilgili doğrulama gelmedi.





İranlı yetkililer, uluslararası toplumun baskısı üzerine recm cezasını ertelemişti. Ancak idam cezasının her an asılarak infaz edilebileceği belirtiliyor.