T24 LogoT24 Logo
Dünya

SAKİNE'NİN RECM CEZASININ İNFAZI ASKIYA ALINDI  TAHRAN (A.A)

08 Eylül 2010 18:44

-SAKİNE'NİN RECM CEZASININ İNFAZI ASKIYA ALINDI  TAHRAN (A.A) - 08.09.2010 - İran'da, taşlanarak öldürme şeklinde uygulanan recm cezasına çarptırılan Sakine Muhammed Aştiyani'nin cezasının infazı askıya alındı.  Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mihmanperest, İran'ın İngilizce yayın yapan Press TV kanalına yaptığı açıklamada, infazın askıya alındığını belirtti.  İki çocuk annesi Aştiyani'nin, kocasının ölümünden sonra iki kişiyle birlikte olduğu gerekçesiyle 2006'da recm cezasına çarptırılması dünyada tepkilere neden olmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24