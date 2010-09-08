-SAKİNE'NİN RECM CEZASININ İNFAZI ASKIYA ALINDI TAHRAN (A.A) - 08.09.2010 - İran'da, taşlanarak öldürme şeklinde uygulanan recm cezasına çarptırılan Sakine Muhammed Aştiyani'nin cezasının infazı askıya alındı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mihmanperest, İran'ın İngilizce yayın yapan Press TV kanalına yaptığı açıklamada, infazın askıya alındığını belirtti. İki çocuk annesi Aştiyani'nin, kocasının ölümünden sonra iki kişiyle birlikte olduğu gerekçesiyle 2006'da recm cezasına çarptırılması dünyada tepkilere neden olmuştu.