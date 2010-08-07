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Sakine'nin avukatı serbest

Türkiye’de pasaportunda sorun olduğu öne sürülerek gözltına alınan İranlı avukat Muhammed Mustafa serbest bırakıldı.

07 Ağustos 2010 03:00

T24 - Türkiye’ye girerken pazar günü pasaportuyla ilgili bir sorun gerekçe gösterilerek gözaltına alınan İranlı insan hakları savunucusu avukat Muhammed Mustafa serbest bırakıldı.

Çocuk mahkûmların idam cezasına çarptırılmasına karşı uluslararası bir kampanyaya öncülük edip, İran’da recme çarptırılan ve uluslararası baskı sonucu cezası askıya alınan Sakine Muhammed Aştiyani’nin avukatlığını yapan Mustafa, İran’a sert eleştiriler yöneltti: “Çocuklarla ilgili birçok davam var. Çocukları idam etmek istiyorlar. Ama 18 yaşın altındalar. 50’ye yakın dava var. İran’da insan haklarıyla ilgili başka davalara da bakıyorum. Geçen sene hapisteydim. Çünkü bu konuda çalışmamı istemediler.”


‘ABD dahil birçok ülke beni kabul etti’

Sakine’nin davası yüzünden cezaevinde işkence gördüğünü aktaran avukat Türkiye’ye kaçma sürecini de şöyle anlattı: “Polis eşimi ve kayınbiraderimi tutukladı. Ardından mahkemeye gitmeme kararı aldım. Çünkü bu sisteme karşıydım. Mahkemeye düzenli olarak gitmem isteniyordu. Bana ‘Eğer buraya gelirseniz eşinizi ve kayınbiraderinizi serbest bırakacağız’ dediler. Ama ben İran sınırları dışına çıkmaya karar verdim” dedi.  Norveç’e gitmeyi düşündüğünü vurgulayan Mustafa, “Norveç konsolosluğu bana yardım etti. Benim Şengen vizem var. Başka ülkelere de gidebilirim. Kanada ve ABD dahil birçok ülke beni kabul etti” dedi.


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