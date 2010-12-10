-SAKİNE AŞTİYANİ SERBEST BIRAKILDI ANKARA/ROMA (A.A) - 09.12.2010 - İran'da zina suçu işlediği gerekçesiyle recm cezasına çarptırılan Sakine Muhammedi Aştiyani'nin, oğlu ve avukatıyla birlikte serbest bırakıldığı bildirildi. Merkezi Almanya'da bulunan Recme Karşı Uluslararası Komite'nin sözcüsü Mina Ahadi, "serbest bırakıldıklarına ilişkin bu bilgiyi İran'dan aldıklarını" belirtti. Ahadi, "şu anda bu bilginin teyidini beklediklerini, televizyonda bu akşam bir program yayınlanmasının beklendiğini, bu program vesilesiyle bu konuda yüzde yüz bilgi sahibi olacaklarını" kaydetti. Sözcü Ahadi, "ancak Sakine, oğlu ve avukatının özgür olduklarını duyduklarını" söyledi. Tahran'dan ise şu an için hiçbir açıklama yapılmadığı bildirildi. Bu arada İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, Sakine Aştiyani'nin serbest bırakılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İnsan hakları açısından güzel bir gün" dedi. 2 çocuk annesi Sakine Aştiyani, kocasını öldürdüğü ve iki kişiyle evlilik dışı birlikte olduğu iddiasıyla, 2006'da recm cezasına çarptırılmıştı. Aştiyani'ye verilen recm cezası, başta ABD ve İngiltere olmak üzere uluslararası toplumun büyük tepkisini çekmişti.