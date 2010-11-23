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Dünya

SAKİNE İÇİN İDAMDAN KURTULMA ÜMİDİ  TAHRAN (A.A)

23 Kasım 2010 21:27

-SAKİNE İÇİN İDAMDAN KURTULMA ÜMİDİ  TAHRAN (A.A) - 23.11.2010 - İran'ın İnsan Hakları Konseyi Başkanı Muhammed Cevad Laricani, zina suçuyla recm cezasına çarptırılan Sakine Aştiyani'nin canının bağışlanabileceğini söyledi.  Laricani, İngilizce yayın yapan Press TV'ye yaptığı açıklamada, ''İran'ın İnsan Hakları Konseyi (Aştiyani'nin) cezasının hafifletilmesi için çok yardımcı oldu. Bizler, canını kurtarması şansının büyük olduğunu düşünüyoruz'' dedi.  ''İran'ın adalet sistemi üzerinde yoğunlaşırken eşi ve üvey oğlunu öldürmekten suçlu bulunarak eylül ayında idam edilen Amerikalı kadın (Terasa Lewis) gibi davalardan söz etmeyen'' uluslararası basını da çifte standart uygulamakla suçlayan Laricani, ''Amerikalı kadın hakkında hiç bir şey söylenmiyor, ancak bizim adalet sistemimiz konusunda çok fazla eleştiri yapılıyor'' dedi.  Laricani'nin küçük kardeşi Ayetullah Sadık Laricani, İran Yargı Gücü Başkanlığı görevini yürütüyor.  2 çocuk annesi Sakine Aştiyani, kocasını öldürdüğü ve evlilik dışı iki kişiyle birlikte olduğu iddiasıyla 2006'da recm cezasına çarptırılmıştı.  Aştiyani'ye verilen recm cezası, başta ABD ve İngiltere olmak üzere uluslararası toplumun büyük tepkisini çekmişti.

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