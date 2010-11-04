-SAKİNE İÇİN HENÜZ KARAR YOK TİFLİS/TAHRAN/PARİS (A.A) - 03.11.2010 - İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki, Sakine Muhammedi Aştiyani'nin recm edilmesiyle ilgili alınmış nihai bir karar olmadığını söyledi. Resmi ziyaret için gittiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen basın toplantısında konuşan Mutteki, cinayet işleyen herkesin cezalandırılması gerektiğini, 43 yaşındaki Aştiyani'nin de kocasını öldürdüğünü ifade etti. Bunun her ülkede bir suç olarak değerlendirileceğini hatırlatan Mutteki, "Ancak bu davada nihai karar henüz verilmedi" diye konuştu. Bu arada, Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Koucher de yaptığı açıklamada, Mutteki'nin kendisine Aştiyani davasında nihai kararın henüz açıklanmadığını ve eninde sonunda idam edileceği yönündeki haberlerin ise gerçeği yansıtmadığını söylediğini kaydetti. Kouchner, Fransa'nın ortaya çıkan durumdan son derece kaygılı olduğunu ifade etti. Öte yandan, Kanada Başbakanı Stephen Harper ile karısı Laureen Harper'ın da İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a bir mektup yazarak, Aştiyani'nin serbest bırakılması çağrısında bulundukları belirtildi. İran'ın resmi haber ajansı IRNA da adli yetkili Malik Ejder Şerifi'nin açıklamasına dayanarak, Tebriz'deki cezaevinde yatan Aştiyani'nin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Aştiyani'nin idam edileceği ya da edilmeyeceğiyle ilgili açıklama yapmayan Şerifi, durumun incelendiğini ve idari sürecin devam ettiğini bildirdi. İnsan hakları örgütleri, İran'ın, önce recm cezasına çarptırılan, ancak uluslararası baskılar yüzünden recm cezasından vazgeçilen Aştiyani'yi cinayet suçundan bugün asmayı planladığını iddia etmişti. 2 çocuk annesi Aştiyani, kocasının ölümünden sonra iki kişiyle birlikte olduğu gerekçesiyle 2006'da recm cezasına çarptırılmıştı.