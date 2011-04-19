Sakine için Ahmedinajad'a mektup

T24 - İngiliz Times gazetesi, zina yaptığı gerekçesiyle recm cezasına çarptırılan Sakine Aştiyani için İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a mektup iletti.

Gazetenin haberinde, 2009 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından İran’da İngiliz gazetecilerin görev yapmasına izin verilmediği, ancak Times gazetesi muhabiri Ben Hoyle’un İran Ulusal Müzesindeki bir sergi için bu ülkeye gittiği belirtildi.

"İran, Times’ın Aştiyani’nin durumunun gözden geçirilmesi çağrısı yapılan mektubunu kabul ediyor" başlığıyla verilen haberde, mektubun Ahmedinejad’a iletilmek üzere, 2014 yılında İran Cumhurbaşkanı olabileceği ifade edilen Ahmedinejad’ın eski özel kalem müdürü İsfendiyar Rahim Meşai’ye verildiği kaydedildi.

Muhabir Hoyle’un, Meşai’nin yanı sıra Ahmedinejad’ın yeni özel kalem müdürü Hamid Beghaie ile de görüştüğünü bildiren gazete, Beghaie’nin, "Aştiyani’nin durumunun önemli olmadığını" söylediğini belirtti.

Gazete ayrıca, İngiliz diplomatların Meşai ve Beghaie ile en az bir yıldır görüşemediklerine dikkati çekti.

Aştiya’nin yeterince acı çektiği ve bu konunun bir an önce çözümlenmesi gerektiği kaydedilen, Times editörü James Harding imzalı mektupta, Ahmedinejad’dan Aştiyani’nin durumuyla ilgili röportaj yapılması ve muhabirlerinin İran’a kolayca girişlerinin sağlanması talep edildi.



