Sakine: Günahkârım

T24- Zina yaptığı ve kocasının ölümüne yardım ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırılan Sakine Muhammed Aştiyani, İran devlet televizyonunda dün akşam yayınlanan bir programda “günahkâr” olduğunu söyledi. Sakine daha önce de televizyona çıkarak benzer açıklamalar yapmış, avukatları bu 'itiraf'ların zorla yaptırıldığını söylemişti.

Hakkında uluslararası kamuoyunda başlatılan kampanyaların ardından üçüncü kez televizyona çıkan 43 yaşındaki Aştiyani, programda Almanya merkezli Recme Karşı Uluslararası Komite üyelerinden Mina Ahadi’yi de hikayesini dünyaya yaymakla suçladı.

Haberde ayrıca yüzleri buzlanan iki erkeğin ifadeleri de yer aldı. Programda bu kişilerin Sakine’nin 22 yaşındaki oğlu Sacad Kadirzade ve avukatı Houtan Kian olduğu belirtildi. Hem Kadirzade hem de Kian geçtiğimiz ay tutuklanmıştı.

Aştiyani’nin davasını dünyanın gündemine getiren kişi olan Ahadi, Kanal 2’de dün akşam yayınlanan programda, Aştiyani’nin davasını kendi çıkarı için kullanan, “Almanya’dan sürülmüş komünist bir isyancı” olarak tanımlandı.

"AHADI'DEN EMİR ALDIK"



10 Ekim’de İran’da tutuklanan iki Alman gazeteci de program sırasında Ahadi’den emir aldıklarını “itiraf etti”.

Program sırasında, Aştiyani daha önceki programlardaki “itiraf”larını bir kez daha dile getirerek kocasının öldürülmesinde rolü olduğunu kabul ederek, “Ben bir günahkârım” dedi.

Programda Aştiyani’nin yüzü buzlandı. Azeri Türkçesiyle yapılan röportaj, Farsça altyazılı olarak yayınlandı. Daha önce İranlı yetkililer, Aştiyani’nin bir katil olduğunu söyleyip, 2006’dan bu yana hapiste olmasına ve recm cezası almasına neden olan zina davasıyla lgili dikkatleri dağıtmaya çalışmıştı.

AVUKATLARA SUÇLAMA







Programda ayrıca Aştiyani’nin davasının dünya genelinde avukatları Muhammed Mustafai ve Kian tarafından büyütüldüğü, çünkü bu iki ismin Batılı ülkelerde iltica hakkı peşinde oldukları ifade edildi. Aştiyani’nin ilk avukatı olan Mustafai, dış basına verdiği röportajların ardından İran’da tutuklanmış, daha sonra Türkiye’ye kaçmıştı. Mustafai şu an Norveç’te yaşıyor.

Devletin Aştiyani için atadığı avukat Kian ise Mustafai’nin ardından davayı devraldı. Ancak beklenenin aksine, Aştiyani’yi açık bir dille savunmaya başladı. Ekim’den bu yana hapiste olan Kian, Aştiyani’nin ilk kez televizyona çıkmadan önce dövüldüğünü ve işkenceye uğradığını söylemişti.