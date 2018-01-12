Sakıncalı içerikli internete erişimi engelleme istatistikleri açıklandı; İlk sırada çocuk istismarı var

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, sakıncalı içerikli internete erişimi engelleme istatistiklerini açıkladı. Yüzde 99.7 oranındaki engellemenin sadece dört suçtan kaynaklandığını dile getiren Arslan, ilk sırada, “çocukların cinsel istismarına yönelik utanç veren içerikler” olduğunu kaydetti.

Milliyet'te yer alan habere göre Arslan, internet içeriklerinin engellenmesine ilişkin yüz kızartan istatistikleri açıklarken, çocukların, zararlı içerikler içeren bilgisayar oyunlarından korunması kapsamında çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Arslan. özetle şu mesajları verdi:

Resen uygulanan tüm erişim engelleme tedbirlerinin yaklaşık yüzde 99.7’si dört suç düzenlemesi ki bunlar, ‘çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik, fuhuş ve kumar oynanması için yer ve imkân sağlama’ suçları kapsamında gerçekleşmiş; diğer binde 3’lük bölümünü ise kalan suçlar yani intihara yönlendirme, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini ve yine, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’da yer alan suçlardan oluşmaktadır. İnternette 2016 ve 2017’de yasaklanan kumar, şiddet, uyuşturucuya teşvik siteleri bağlamında açılan dava bulunmamaktadır.

"İstismar nedeniyle açıklamıyoruz"

İnternet erişiminin engellenmesine yönelik işlemler Bakanlığımız ilişkili kuruluşu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca resen ve veya mahkeme kararları kapsamında gerçekleştiriliyor. BTK tarafından yapılan işlemlerin rakamsal değerlerinin ve internet site isimlerinin açıklanması suçun önlenmesi ve suçla mücadelede sıkıntılara sebep olabilecek ve özellikle çocuk pornosuna ilişkin içeriklerin de deşifre olmasına yol açacaktır. Bu rakamlardan hareketle, uluslararası düzeyde ülkemiz aleyhine haksız algı oluşmasına meydan vermemek ve olası bilgi kirliliğini önlemek adına diğer ülkelerde de olduğu gibi bu rakamlar resmî olarak toplu şekilde açıklanmamaktadır.

"Dijital oyunlara gözaltı"

Çocukların, zararlı içerikler içeren bilgisayar oyunlarından korunması kapsamında Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Etkinlikleri, ‘Dijital Oyunlar’ temasıyla 9-11 Ekim 2017 tarihlerinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda gerçekleştirilmiş, yapılan çalıştaylar ve sempozyumlarda dijital oyunlar bütün yönleriyle tartışılarak ele alınmıştır. Bu konunun üzerine önemle gidilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Açılan dava yok

İnternette 2016 ve 2017’de yasaklanan kumar, şiddet, uyuşturucuya teşvik siteleri bağlamında açılan dava bulunmamaktadır.