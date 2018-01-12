T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sakıncalı içerikli internete erişimi engelleme istatistikleri açıklandı; İlk sırada çocuk istismarı var

Yüzde 99.7 oranındaki engelleme sadece dört suçtan kaynaklanıyor

12 Ocak 2018 14:53

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, sakıncalı içerikli internete erişimi engelleme istatistiklerini açıkladı. Yüzde 99.7 oranındaki engellemenin sadece dört suçtan kaynaklandığını dile getiren Arslan, ilk sırada, “çocukların cinsel istismarına yönelik utanç veren içerikler” olduğunu kaydetti. 

Milliyet'te yer alan habere göre Arslan, internet içeriklerinin engellenmesine ilişkin yüz kızartan istatistikleri açıklarken, çocukların, zararlı içerikler içeren bilgisayar oyunlarından korunması kapsamında çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Arslan. özetle şu mesajları verdi:

Resen uygulanan tüm erişim engelleme tedbirlerinin yaklaşık yüzde 99.7’si dört suç düzenlemesi ki bunlar, ‘çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik, fuhuş ve kumar oynanması için yer ve imkân sağlama’ suçları kapsamında gerçekleşmiş; diğer binde 3’lük bölümünü ise kalan suçlar yani intihara yönlendirme, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini ve yine, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’da yer alan suçlardan oluşmaktadır. İnternette 2016 ve 2017’de yasaklanan kumar, şiddet, uyuşturucuya teşvik siteleri bağlamında açılan dava bulunmamaktadır. 

"İstismar nedeniyle açıklamıyoruz"

İnternet erişiminin engellenmesine yönelik işlemler Bakanlığımız ilişkili kuruluşu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca resen ve veya mahkeme kararları kapsamında gerçekleştiriliyor. BTK tarafından yapılan işlemlerin rakamsal değerlerinin ve internet site isimlerinin açıklanması suçun önlenmesi ve suçla mücadelede sıkıntılara sebep olabilecek ve özellikle çocuk pornosuna ilişkin içeriklerin de deşifre olmasına yol açacaktır. Bu rakamlardan hareketle, uluslararası düzeyde ülkemiz aleyhine haksız algı oluşmasına meydan vermemek ve olası bilgi kirliliğini önlemek adına diğer ülkelerde de olduğu gibi bu rakamlar resmî olarak toplu şekilde açıklanmamaktadır.

"Dijital oyunlara gözaltı"

Çocukların, zararlı içerikler içeren bilgisayar oyunlarından korunması kapsamında Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Etkinlikleri, ‘Dijital Oyunlar’ temasıyla 9-11 Ekim 2017 tarihlerinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda gerçekleştirilmiş, yapılan çalıştaylar ve sempozyumlarda dijital oyunlar bütün yönleriyle tartışılarak ele alınmıştır. Bu konunun üzerine önemle gidilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Açılan dava yok

İnternette 2016 ve 2017’de yasaklanan kumar, şiddet, uyuşturucuya teşvik siteleri bağlamında açılan dava bulunmamaktadır.

ETİKETLER

internetengellemehaberAhmet Arslançocuk istismarıhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24