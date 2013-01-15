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Sakıncalı bulunan kitaplar çok satanlar listesine girdi

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sakıncalı bulunan Fareler ve İnsanlar ile Şeker Portakalı'nın satışları arttı, kitaplar 'en çok satanlar' listesine girdi

15 Ocak 2013 11:42

 

İzmir il Milli Eğitim Müdürlüğü Kitapları İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu, "ahlaki olmayan bölümler içerdiği" gerekçesiyle, Milli Eğitim Bakanlığı 'nın liselerde okutulması için önerdiği 100 Temel Eser arasında yer alan John Steinbeck'in ünlü 'Fareler ve İnsanlar' adlı kitabının bazı bölümlerini sakıncalı buldu. Bahçelievler'deki Behiye Doktor Nevhiz Işıl İlköğretim Okulu'nda görev yapan 7. sınıf Türkçe öğretmenine ise "Şeker Portakalı" kitabını okuttuğu için soruşturma açıldı.
Kitaplarla ilgili kararların basında yer almasının ardından kitaba olan talep arttı ve internet üzerinden satış yapan ideefix.com'da da çok satanlar arasında yer aldı. Listede "Fareler ve İnsanlar" dördüncü., "Şeker Portakalı ise beşinci. sırada yer aldı.
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