Sakin şehrin kirazları ilgi görüyor

Murat AYDIN/ UZUNDERE (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un \'Sakin Şehir\' unvanlı Uzundere ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi\'nde yetiştirilen kirazlar, aroması ve tadı ile beğeni toplarken, talep de her geçen gün artıyor .

Mustafa Göngör\'ün 2009 yılında Uzundere Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nün desteğiyle kurduğu 12,5 dönüm kiraz bahçesinden 4 ton ürün ele ediliyor. İlçe, ilçe dışından bahçeye gelen müşterilerinin kirazı dalında kendi elleriyle toplayabildiklerini belirten Güngör, \"Ağaçların büyümesi ile daha fazla ürün elde edeceğim. Devlet destek veriyor, yeter ki insanın ruhunda çalışma ve üretim isteği olsun. Lezzetine doyum olmayan kirazın kilosunu 7,5 liradan satıyorum. 4 kişi günde 400 kilo kiraz topluyoruz\" dedi.

Erzurum\'un Oltu ilçesinden kiraz almaya gelen Fuat Demir ise, \"Balıklı köyündeki ününü duyduğumuz kirazı almak için geldik. Hakikaten övülecek kadar varmış. Kirazdaki aroma mükemmel\" dedi.

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