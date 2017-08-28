'Sakin Şehir' Akyaka'da heykel tartışması

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - MUĞLA Büyükşehir Belediyesi tarafından dünyaca ünlü ‘Sakin Şehir\' unvanlı Akyaka Mahallesi\'ndeki meydana konulan ‘uçurtma sörfü yapan adam\' heykeli tartışma yarattı. Sivil toplum kuruluşları heykelin kaldırılması için imza kampanyası başlattı.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011\'in Haziran ayında \'Sakin Şehir\' ilan edilen Ula İlçesi\'nin Akyaka Mahallesi\'ne, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından konulan heykel tepki çekti. Rüzgar ve uçurtma sörfü alanında Avrupa\'daki en iyi 8 sahil arasında bulunan Akyaka\'nın Akçapınar Sahili\'ni temsil ettiği için konulan \'uçurtma sörfü yapan adam\' heykelini beğenmediklerini söyleyen Gökova Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Serdar Denktaş, Atatürk Meydanı\'na konulan bu heykelin Akyakalıların fikri alınmadan getirildiğini kaydetti. Denktaş şöyle dedi:

\"Zevksiz heykeli mahallenin ortasına diken yerel yönetim anlayışını protesto ediyoruz. Sakin Şehir buna layık değil, Muğla Büyükşehir Belediyesi\'ni bu ucubeyi derhal mahallemizden kaldırmaya davet ediyoruz. Ayrıca vergilerimizi kimse bu şekilde çarçur edemez.\"

BİMER\'E ŞİKAYET

Başkan Serdar Denktaş, Başbakanlık İletişim Merkezi\'ne (BİMER) ait internet sitesi üzerinden ise şu şikayette bulundu:

\"Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nin Akyaka Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yaptırdığı uçurtma sörfü yapan adam heykelinin maliyetinin ne kadar olduğunun, bu maliyetin hangi bütçe kaleminden karşılandığının, eserin konusunun belirlenirken Akyakalıların fikrinin alınıp alınmadığının, heykeli yapan sanatçının kim olduğunun, sanatçının nasıl bir yöntemle seçildiğinin tarafıma Bilgi Edinme Yasası kapsamında bildirilmesini rica ederim.\"

Mahalle sakinlerinden Volkan Şimşek ve Bahar Hynes Akyaka\'ya bu heykelin yakışmadığını söylerken, Gökova Ekolojik Yaşam, Gökova Akyaka\'yı Sevenler, Akyaka Kültür ve Sanat Dernekleri ile Gökova Akyaka Kadın Platformu tarafından heykelin kaldırılması için imza kampanyası başlatıldı. Toplanacak imzaların Muğla Büyükşehir Belediyesi\'ne teslim edileceği belirtildi.



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