Sakın Obama’yı test etmeye kalkışmayın!

ABD Savunma Bakanı Robert Gates, ABD'nin düşmanlarını, başkan seçilen Barack Obama yönetiminin ilk aylarında yeni yönetimin kararlılığını test etmeye kalkışmamaları konusunda uyardı.



Bölgesel güvenlik konferansı Manama Diyaloğu için Bahreyn'de bulunan Gates, "Yönetim değişikliğinin, başta Ortadoğu'da olmak üzere temel çıkarlarımızı değiştirmediği konusunda sizi temin ederim" dedi.



Obama'nın yardımcısı Joe Biden'ın da aralarında bulunduğu bir grup dış politika uzmanı, ABD'nin düşmanlarının Obama yönetiminin ilk dönemlerinde bir kriz çıkartmaya çalışacaklarını iddia ediyorlar.



Teröristlerin yeni yönetimi test etmeye kalkışmalarının hata olacağını, çünkü yönetimde yumuşak bir geçiş için kapsamlı plan yapıldığını ifade eden Gates, "Gelecek ayların yeni yönetimi test etmek için fırsat sağlayacağını düşünenler yanılıyor. Başkan Obama ile benim de dahil olduğum ulusal güvenlik ekibi, kendisinin 20 Ocak'ta göreve başladığı andan itibaren ABD'nin çıkarlarını savunmaya hazır olacak" diye konuştu.



Yeni yönetimde de görevine devam edecek olan Gates, Basra Körfezi’nin güvenliğinin Washington açısından merkezi bir öneme sahip olduğunu hatırlatarak, Obama'dan bölgedeki ABD müttefiklerine, "bu konudaki politikaların devam edeceği" mesajını getirdi.

